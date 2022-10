Conseleite fecha acordo e mantém cálculo do valor de referência

Representantes dos produtores e indústrias fecharam acordo para manter a elaboração dos dados mensais do valor de referência do leite no Rio Grande do Sul. O acerto prevê que o Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat) e a Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios do RS (Apil) arcarão, extraordinariamente, com os custos dos serviços técnicos prestados pela Universidade de Passo Fundo (UPF) pelos próximos 90 dias de forma a contribuir também com a cota do elo produtor. O acordo foi viabilizado a pedido de lideranças dos próprios produtores que enfrentam dificuldades em arcar com sua parcela no custeio do Conseleite. Segundo o presidente do Sindilat, Guilherme Portella, a decisão das indústrias deve-se à relevância e à importância do colegiado e sinaliza a intenção de cooperar com todo o processo de desenvolvimento do setor. “Precisamos trabalhar juntos e avançar em assuntos que nos permitam crescer como cadeia produtiva”, ressaltou.

Dentro dos três meses determinados, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) sinalizou que será possível destinar recursos do Fundoleite para quitar as despesas do Conseleite. Para tal, o secretário da Agricultura, Domingos Velho, irá abrir processo licitatório com o objetivo de contratar consultoria para a realização do levantamento mensal conforme orientação da Cage e da PGE. “O secretário Domingos Velho se comprometeu a dar celeridade a esse processo. Precisamos dele para evoluir enquanto cadeia e em auxílio para que todos os elos sejam atendidos em suas demandas”, frisou o coordenador do Conseleite, Eugênio Zanetti.

Reunido esta semana com integrantes da cadeia produtiva, Domingos Velho ainda informou que o Fundoleite também deverá liberar recursos para os projetos encaminhados pelas indústrias. Segundo nota técnica divulgada pela Secretaria da Agricultura, a comissão julgadora dos projetos do Fundoleite finalizou a análise técnica em 26 de outubro. Dos 11 projetos apresentados, 10 foram aprovados e um foi encaminhado para revisão. Agora, as empresas/entidades têm até o dia 23/11/2022 para atualização dos orçamentos, bem como para prestarem eventuais informações complementares. De acordo com a Seapdr, o valor dos projetos originalmente apresentados totaliza o montante de R$ 10.548.880,43.

Com o acerto, a UPF apresentou, na manhã desta sexta, os dados de outubro. Segundo o coordenador do Conseleite, o valor de referência do litro do leite sinaliza estabilidade com redução de apenas 0,89% conforme levantamento dos primeiros dez dias do mês. O cenário lácteo no Rio Grande do Sul preocupa, principalmente devido aos altos custos de produção e crescimento das importações de leite em pó, que aumentaram 238% em setembro de 2022 em relação ao mesmo mês de 2021. “O setor está dando um importante passo rumo ao consenso. Precisamos construir políticas com o governador eleito para consolidar esse caminho”, salientou Zanetti.