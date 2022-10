América Latina lança guia para impulsionar o comércio avícola internacional

Um documento concentrando informações sobre as regulamentações específicas para comercialização de carne de frango em cada país integrante da Associação Latino-Americana de Avicultura (ALA) foi lançado nesta semana. Produzido pela entidade, em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), o Guia para Identificação e Sistematização de Informações sobre Regras do Comércio de Aves manual tem versões em inglês e em espanhol e deverá disponibilizar informações técnicas especializadas para facilitar o acesso aos mercados internacionais.

"É extremamente importante que os exportadores conheçam as atuais regulamentações comerciais em nível multilateral em entidades como a Organização Mundial do Comércio e com os principais parceiros comerciais, como Estados Unidos, China e União Europeia", disse em nota o gerente do Programa de Comércio Internacional e Integração Regional do IICA, Daniel Rodríguez, da Costa Rica.

O manual inclui legislações e regulamentações nacionais voltadas às agroindústrias do setor que buscam acessar o mercado internacional. Intuitivo, de fácil navegação, com linguagem simples e amigável, o manual inclui legislações e regulamentações nacionais específicas voltadas às agroindústrias do setor que buscam acessar o mercado internacional no planejamento estratégico. Com conteúdo atual, resume as normas e as vincula às publicações originais dos órgãos reguladores de cada país por meio de links.

Os países envolvidos são Antígua e Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, São Vicente e Granadinas, Suriname, Uruguai e Venezuela, além de Cuba.

Conforme o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, o documento é um importante suporte a quem busca exportar para mercados específicos ou de acordo com os regramentos internos das nações latino-americanas.

“Seja para indústrias ou para as cadeias produtivas, é um guia obrigatório para fundamentar o trabalho técnico-sanitário, para grandes exportadores, como o Brasil, ou para países e empresas que anseiam atuar nos mercados internacionais, bem como fundamentar conhecimento sobre as próprias legislações”, diz.

O dirigente acredita que, por ser um guia de referência, o manual deve ajudar de forma significativa técnicos e profissionais do comércio internacional brasileiros para avançar com os trabalhos em exportações para nações da América Latina.

O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, com 35% do mercado. Cerca de 150 países compram o produto brasileiro, sendo que os principais importadores são Emirados Árabes Unidos, Filipinas, União Europeia, México, Coréia do Sul, Catar, República Dominicana, Irã, Cingapura e Turquia.

Somente no primeiro semestre deste ano o Brasil arrecadou US$ 4,729 bilhões em exportações de carne de frango. O Rio Grande do Sul foi o terceiro Estado em volume de exportações, com 380 mil toneladas, ficando atrás do Paraná, com 980 mil toneladas, e de Santa Catarina, com 507 mil toneladas do produto.

Projeção da ABPA indica que o País deverá embarcar cerca de 5 milhões de toneladas até o final de 2022, o que seria um recorde. E, para o próximo ano, a perspectiva é de chegar a 5,2 milhões de toneladas exportadas.

"O futuro da alimentação mundial passa pela América Latina e Caribe e a indústria avícola deve estar preparada para este chamado. Nesse contexto, o manual tem um papel fundamental para tornar fáceis e acessíveis as informações jurídicas que cada nação determina para uma empresa se tornar exportadora", ressaltou a diretora da ALA, Juana Galván.