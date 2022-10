Lavras do Sul entra no circuito de grandes eventos do agronegócio

O Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, no município de Lavras do Sul, deverá se tornar um dos mais importantes palcos do País para difusão de conhecimento sobre pecuária sustentável. O tema está no cerne da primeira edição do Universo Pecuária - Futuro, Negócio e Sustentabilidade, que ocorrerá de 1º a 6 de novembro e no formato de uma grande feira comercial e de eventos tecnológicos, econômicos, ambientais e culturais.

A feira tem entrada franca, e os portões do complexo estarão abertos das 8h às 19h. Organizada pelo Sindicato Rural e pela Prefeitura Municipal, com parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae-RS), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), da Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) e da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), a iniciativa espera movimentar milhares de pessoas e milhões em negócios. E não será surpresa.

Somente com os leilões de gado, que ocorrem todas as quartas-feiras e sábados, o Sindicato Rural deverá registrar faturamento estimado em R$ 200 milhões neste ano.

"Somos, talvez, o sindicato mais atuante do Estado. Os negócios, aqui, são muito fortes, e o pagamento é à vista. Aqui no município estão alguns dos escritórios de remate mais tradicionais do Estado. Já estamos consolidados como um grande centro de negócios da pecuária, mas pretendemos, também, abranger os demais elos da cadeia no evento", diz o presidente da entidade, Francisco Abascal.

O Universo Pecuária, cuja semente foi plantada ainda antes do surgimento da pandemia de Covid-19, sai agora do papel para ocupar lugar de destaque no calendário de atividades do setor. Com mais de 70 empresas envolvidas, feira terá palestras e debates técnicos e empresariais com foco na pecuária sustentável. Contará com oficinas, seminários e dias de campo e quer ser uma mostra de produtos e insumos ligados à pecuária, como máquinas e implementos agrícolas, genética, adubos e fertilizantes, entre outros.

Outra atração será a Trilha da Pecuária Sustentável. O circuito fará uma viagem virtual pelo caminho da carne do pasto ao prato com sustentabilidade e qualidade, além da Feira de Agricultura Familiar, com produtos locais de gastronomia e artesanato.

O evento também garantiu um amplo espaço dedicado ao mundo tecnológico e conectado. É a Arena da Inovação, que abrigará dezenas de startups voltadas à pecuária sustentável.

"A Arena da Inovação promete ser ainda maior que o RS Innovation Agro Stage, da Expointer. Serão seis dias de programação viva com um palco para dar luz e movimento às ideias, além de promover o futuro e tendências da pecuária brasileira”, sublinha Cibele Bolzan Scherer, Analista de Articulação de Projetos do Agronegócio do Sebrae-RS, que coordena a iniciativa.

Os debates da Arena da Inovação incluirão temas como sustentabilidade na pecuária, rastreabilidade, Inteligência Artificial e blockchain, que é um mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações, mas também tratarão de assuntos como a sucessão familiar no campo.

“O objetivo da Arena da Inovação é aproximar o produtor rural das modernas ferramentas para a pecuária”, acrescenta Cibele.

Um dos pontos altos da mostra ocorrerá no dia 5, com o Fórum de Sustentabilidade da Carne Bovina, promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária. No encontro, a partir das 9h, criadores de gado de corte, representantes da indústria e do varejo estarão apresentando suas visões sobre essa cadeia.

Entre os convidados para falar do ponto de vista do produtor está o gerente-geral da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável, Silvio Balduino. Ele apresentará o case da criação de boi orgânico no Pantanal. Conforme a experiência é considerado boi orgânico aquele criado solto em um pasto e sem adubação química. A ração e a silagem podem ser usadas para alimentar os animais, desde que sejam orgânicas, e o sal mineral não pode conter ureia.

Também compõem a lista de painelistas a pecuarista Fernanda Costabeber, que representa a terceira geração de produtores da família e está à frente da Fazenda Pulquéria, de São Sepé (RS), onde é feita recria e terminação de machos para mercados consumidores altamente exigentes, produzindo animais com certificação Angus Gold. Já para trazer a visão da indústria, foi convidado o presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Rio Grande do Sul (Sicadergs) Ladislau Böes. E o enfoque do mercado e do consumidor ficará a cargo de Roberto Grecellé, da Prado Estratégias para o Agronegócio.

“O Universo Pecuária é um conjunto de eventos e ações que visam impulsionar a pecuária sustentável no Brasil, seja por meio de negócios realizados que estimulem esse modelo de produção, como por novas conexões possíveis entre todos os elos da cadeia pecuária”, salienta Francisco Abascal.