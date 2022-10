Plantio de arroz já atinge 57% da área estimada no RS

Um mês após o início da semeadura da safra gaúcha de arroz, 491,3 mil hectares já estão plantados. O número, obtido em levantamento dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), corresponde 57% dos 862,4 mil hectares previstos.

A região mais avançada é a Zona Sul, com 80,1% dos 139,5 mil hectares previstos. Já a Fronteira Oeste semeou 197,6 mil hectares, o que equivale a 76,2% da área estimada. Na Campanha, são 80 mil hectares, ou 62% do previsto, enquanto outros 103 mil hectares já estão plantados nas regiões da Planície Costeira Interna (36,8%), Central (27,1%) e Planície Costeira Externa (26%).

Nesta safra, em decorrência dos recentes resultados econômicos verificados pelos produtores, o Rio Grande do Sul deverá ter uma lavoura 10% menor em relação aos 957 mil hectares semeados no verão passado. A previsão é de que, com isso, a colheita fique na casa das 7 milhões de toneladas, com produtividade de 8,2 mil quilos por hectare, também inferiores ao ciclo anterior.

Com o preço dos insumos, como fertilizantes, e dos combustíveis em alta nos últimos dois anos, o custo de produção do arroz aumentou, em média, 60% no mesmo período. Por outro lado, a cotação da saca de 50 quilos não acompanhou esse movimento.

Por isso, a ocupação de áreas tradicionais de arroz com culturas como soja avança no Estado. Somente na Metade Sul, a comodity já deverá ser plantada em 500 mil hectares. Por outro lado, a lavoura arrozeira deve perder 100 mil hectares.

O tema vem sendo abordado insistentemente pelo presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho. Segundo o dirigente, a mudança de cultura está diretamente ligada com a relação custo-benefício.

"Há fortes indicativos de que a área será mesmo menor nesta safra, por conta do aumento dos custos e da diminuição da rentabilidade do setor arrozeiro. Temos uma grande preocupação em relação ao preço do produto, pois não se sabe o que vai acontecer. O arrozeiro não domina o preço e fica a mercê do mercado internacional. A expectativa é de uma colheita menor e de uma mudança de patamar, principalmente sobre preço pago ao produtor. Nesta safra, os custos de produção para uma saca de 50 quilos chegam a R$ 90, mas o preço atual é R$ 78. Isso praticamente equivale ao custo da safra passada, mas fica bem abaixo do mínimo para a que está sendo plantada", aponta o dirigente.

“O arroz não tem preço pré-fixado. Ou seja: não tem um mercado futuro como a soja. Isso faz com que os produtores busquem alternativas”, afirma.