México importa 30 mil toneladas de arroz

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) recebeu, nesta quarta-feira, 19 de outubro, a informação de novo embarque de arroz. Desta vez se trata de mais um pedido de 30 mil toneladas do cereal com casca para o México.

Conforme o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, isto mostra que o mercado está se movimentando. "Isto mostra que a demanda continua aquecida para o México e para a América Central e acaba de ser confirmado mais este navio de 30 mil toneladas de arroz com casca", destaca. “A preferência pela exportação e a restrição da oferta por parte dos produtores no mercado interno pode fazer com que o varejo tenha um interesse maior de compra”, complementa.

Recentemente em agenda com o ministro da Agricultura, Marcos Montes, a Federarroz solicitou apoio do governo para que se busque um acordo comercial para o arroz com o México como o Uruguai tem. Para isso, o Brasil depende de que o México diminua o imposto de importação e o Uruguai tem este acordo, enquanto os brasileiros ficam à mercê da diminuição de imposto para poder exportar um volume maior.