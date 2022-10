AgTech conecta clientes e fornecedores na cotação de produtos agrícolas

Acelerar negócios online também no campo é a aposta da Cota Agro, ferramenta digital que conecta produtores rurais a revendas e fornecedores. De forma rápida e prática, o agricultor obtém cotações de preços de sementes, defensivos, fertilizantes, além de máquinas, implementos agrícolas, produtos e serviços agropecuários e veterinários.

As revendas recebem a solicitação e encaminham propostas ao produtor, que pode seguir a negociação pelo aplicativo ou diretamente com o fornecedor. Tudo na palma da mão e de forma totalmente gratuita.

Disponível para Android e iOS, a plataforma lançada há pouco mais de dois meses já tem crescimento acima do esperado. São mais de mil produtores rurais cadastrados em 192 municípios do Rio Grande do Sul e 88 revendas e fornecedores. Foram mais de 2 mil cotações, que geraram 740 propostas, resultando em R$ 57 milhões em oportunidades de negócios.

Uma das cotações mais realizadas é por defensivos agrícolas. A causa é a alta dos preços com a guerra na Ucrânia, um dos principais exportadores do insumo. Segundo estatísticas da Cota Agro, defensivos agrícolas foram buscados cerca de 350 vezes, seguidos por fertilizantes, com pouco mais de 70 pesquisas.

“Fazemos tudo de forma segura e protegida, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, sem qualquer controle sobre a negociação. Queremos ser um facilitador de negócios,” resume Augusto Farias, sócio desenvolvedor e gerente de Tecnologia da Cota Agro.

Por enquanto, a maioria dos produtores está no Rio Grande do Sul, assim como fornecedores, que, ao ingressarem no sistema devem informar as regiões geográficas atendidas no Estado. Assim, a plataforma dispara as cotações de maneira otimizada. Mas já existem planos de expansão da ferramenta para outros Estados e regiões do País.

Idealizada há quase dois anos pelo engenheiro agrônomo Gerson Sartori, a Cota Agro conta ainda com o engenheiro agrônomo Anderson Vedelago na sociedade. Os demais investidores são os produtores rurais Daniel Gonçalves da Silva e João Paulo Silveira, usuários da ferramenta.

“É um mercado de gigantes onde nos posicionamos pelo direito do produtor de cotar. Antes ele precisava contatar várias revendas, isso facilitou a vida dele. Agora, ele pode fazer isso de forma prática e organizada. Nosso negócio é aumentar o poder de compra do produtor, de maneira independente,” explica Daniel Silva.

Conforme Sartori, CEO da plataforma, a ideia da ferramenta é ser uma facilitadora de negócios no campo. “Na busca por eficiência e sustentabilidade, ampliamos a oferta de produtos e serviços, bem como oferecemos aos revendedores uma gama maior de clientes e a possibilidade de expandir fronteiras,” argumenta o engenheiro.

