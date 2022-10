Febrac alerta produtores sobre Declaração Anual de Rebanho

A Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) está comunicando aos associados que façam a sua Declaração Anual de Rebanho. O prazo final é dia 31 de outubro. O objetivo é criar um retrato mais detalhado sobre a produção pecuária no Rio Grande do Sul e ter informações sobre a infraestrutura, controles sanitários e saldos dos rebanhos nas propriedades rurais do Estado.

O presidente da Febrac, João Francisco Bade Wolf, alerta os produtores que não realizarem a declaração não poderão emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) e terão suas propriedades bloqueadas. “Impreterivelmente o dia 31 de outubro é o último dia para fazer a nossa Declaração Anual de Rebanho. Quem não tiver feito ainda, procure a sua Inspetoria Veterinária antes desta data para que fiquem todos tranquilos para que possam fazer suas GTA's à tempo”, salienta.

Neste ano de 2022, o produtor poderá fazer o preenchimento em formulários em PDF no site da Secretaria da Agricultura ou presencialmente nas Inspetorias ou Escritórios de Defesa Agropecuária, com auxílio dos servidores e assinando digitalmente com sua senha do Produtor Online. A partir do ano que vem, a expectativa é que ele tenha acesso direto ao preenchimento por meio digital.