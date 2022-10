Projeto da Ufrgs impulsiona cultivo da aveia branca no Brasil e no mundo

Importante fonte de alimento, a aveia branca movimenta anualmente uma cadeia que ultrapassa a barreira dos R$ 4 bilhões no País e, em 2022, deve render uma produção superior a 1,2 milhão de toneladas. O volume coloca o Brasil entre os cinco maiores produtores mundiais do cereal. Mas chegar a esse ponto exigiu um longo período de dedicação no Rio Grande do Sul, hoje detentor de 90% do mercado nacional de sementes oficiais.

Em iniciativa surgida ainda na década de 1970, a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) vem buscando persistentemente o melhoramento genético de milhares de variedades de aveia. O resultado do trabalho é a identificação, multiplicação e disponibilização ao mercado daquelas que mais se adaptam ao clima do sul do Brasil. O projeto é desenvolvido em 8 mil parcelas de terra destinadas ao melhoramento em seis hectares experimentais e seis hectares de produção de sementes na estação experimental agronômica da universidade, em Eldorado do Sul.

As cultivares são listados no Registro Nacional de Cultivares e protegidos no Sistema Nacional de Proteção de Cultivares do Ministério da Agricultura. E o programa de melhoramento da instituição recebe royalties dos produtores de sementes que licenciam as cultivares. O serviço conta com o suporte administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da Ufrgs e da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Não foi por acaso que a produção anual de aveia branca saltou de menos de 30 mil toneladas, com produtividade de 800 quilos por hectare, há cerca de 50 anos para o volume atual, que deverá ser colhido em aproximadamente 550 mil hectares. O rendimento médio é de 2,5 mil quilos por hectare, mas pode superar as 5,5 mil toneladas na mesma área, dependendo do aporte tecnológico aplicado. Anualmente, cerca de 400 linhagens de aveia são testadas para que uma apenas possa despontar.

“Lá atrás, usávamos cultivares americanas e canadenses, de ciclo tardio, o que limitava a produtividade e ainda gerava competição desfavorável com as áreas de soja, que é muito mais rentável. O aprimoramento genético encurtou o intervalo entre semeadura e colheita de 170 dias para, hoje, apena 115 dias, em algumas regiões mais quentes do norte do Paraná”, conta o coordenador do Programa de Melhoramento Genético de Aveia da UFRGS, Marcelo Teixeira Pacheco.

Graduados em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria e com doutorado nos Estados Unidos, ele e o colega Luiz Carlos Federizzi conduzem, com a ajuda de três funcionários da faculdade, os estudos iniciados em 1974 pelo professor Fernando Irajá Félix de Carvalho.

“O programa cresceu na década seguinte, com o lançamento de quatro cultivares ajustadas ao ambiente do sul do Brasil. Em 1994, Surgiu a cultivar Ufrgs 14, que caiu nas graças dos agricultores e fez o trabalho da universidade ganhar o mundo”, relembra Federizzi.

O desenvolvimento de uma cultivar leva em torno de 10 a 12 anos. As melhores linhagens são testadas ao longo de quatro anos para comprovar a qualidade do grão, e só então são lançadas no mercado.

Entre as variedades de destaque desenvolvidas pelo projeto estão a URS Guapa, em 2004, a URS Taura, em 2008, e a URS Monarca, em 2019. Neste ano, as cultivares URS Olada, URS Poente e URS Altanera já estão sendo testadas no Uruguai.

Atualmente, os Estados com maior aproveitamento de sementes são o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As variedades desenvolvidos na UFRGS são comercializadas na Argentina, no Uruguai, na Índia, na Austrália, na África do Sul, nos Estados Unidos e em outros 12 países.

Pacheco lembra, ainda que todo esse esforço em pesquisa também transformou a aveia em um grão que oferece produção e rentabilidade às propriedades.

“Antigamente, o cultivo era apenas feito num ciclo de rotação de culturas, e não para ganhar dinheiro. Mas hoje temos quantidade e qualidade de grãos. A aveia se mostrou uma cultura que dá, também, retorno financeiro”, comemora.

Para Federizzi, o sucesso do projeto tem uma receita básica. “Partimos do zero, e hoje estamos entre os maiores produtores mundiais de aveia. O grande segredo do nosso trabalho foi a continuidade”.