Câmara Setorial da Ovinocultura tem nova coordenação

Em reunião presencial e virtual da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Ovinocultura, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em Santana do Livramento, tomou posse a nova coordenadora do grupo, a produtora rural, criadora de ovinos da raça Corriedale e vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), Elisabeth Amaral Lemos.

O atual coordenador, André Camozzato, fez um balanço da gestão e destacou como uma das principais ações da Câmara a organização dos dados para um levantamento mais preciso da atividade, como o diagnóstico regional realizado pela Emater em 80 municípios. Os dados foram apresentados a entidades, produtores, sindicatos, federações, assistência técnica e representantes do setor público. Também esteve na reunião o secretário adjunto da Seapdr, Rodrigo Rizzo, que destacou o trabalho da pasta no setor.

A coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Ovina (Proeso - https://www.agricultura.rs.gov.br/proeso) da Seapdr, médica veterinária Nathália Bidone, apresentou as principais ações do programa, que tem por objetivo controlar, erradicar e prevenir doenças que possam comprometer o rebanho ovino do Rio Grande do Sul.

Nathália destacou a revisão e atualização das legislações vigentes, e também o trabalho de conscientização dos produtores sobre doenças que estão exigindo mais atenção, como a scrapie, o ectima e a hidatidose. “É sempre um desafio trabalhar com diferentes públicos, como é o caso das cabanhas altamente tecnificadas e o criador de subsistência. Às vezes, é preciso focar no tratamento de uma doença que se aplica mais a um tipo de propriedade e outro tratamento para outro tipo de propriedade”, ressalta.

Nesta sexta-feira, no período da tarde, será lançado durante a 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete um projeto piloto de educação sanitária no município. O projeto “Sanidade e Educação em Saúde Pública na Ovinocultura” é uma parceria entre a prefeitura de Alegrete, a Universidade Federal do Pampa e o Centro Universitário Regional da Campanha, com a Secretaria.

O objetivo é reduzir a incidência de hidatidose, cisticercose e sarcocistose, durante dois anos, por meio de ações de educação sanitária em algumas comunidades selecionadas no interior de Alegrete, bem como a realização de visitas às propriedades com alta incidência de hidatidose e tratamento de cães destas propriedades.

A médica veterinária Magali Moura, superintendente do Registro Genealógico da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco) e integrante do Grupo de Trabalho da Câmara Nacional da Ovinocaprinocultura, falou sobre a scrapie, doença degenerativa que acomete os ovinos. Ela resgatou a importância das discussões realizadas para elaborar a Instrução Normativa que vai regulamentar a certificação de estabelecimentos de criação livre de scrapie, documento importante para a exportação. Uma consulta pública sobre o assunto deve ser lançada em fevereiro do ano que vem.

Já representando a Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict/RS), o coordenador do Programa Produtos Premium (https://www.inova.rs.gov.br/produtos-premium), Jonathan Silva, e o coordenador setorial da ovinocultura, Rafael Paglioli, destacaram os principais objetivos do programa que são estimular, apoiar e valorizar a estratégia de agregação de valor aos produtos. Entre os casos de sucesso em inovação de 2022, lançado durante a Expointer deste ano, está um produto de carne de cordeiro. Veja em anexo o e-book.