Evento em Júlio de Castilhos marca abertura do plantio de soja no RS

Foi aberta oficialmente nesta terça-feira, em Júlio de Castilhos, a semeadura de soja para a safra 2022-2023 no Rio Grande do Sul. A solenidade, realizada no Parque de Exposições Miguel Waihrich Filho, contou com as presenças do governador Ranolfo Vieira Júnior, do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, do prefeito de Júlio de Castilhos, Bernardo Quatrin Dalla Corte, empresários, lideranças e produtores rurais.

Conforme levantamento de intenção de plantio divulgado na semana passada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção de soja pode alcançar no Estado 21,6 milhões de toneladas, com uma área projetada em 6,4 milhões de hectares.

"A cadeia da soja representa cerca de 20% do PIB gaúcho. É um segmento que olhamos com muita atenção. Por isso, uma das nossas diretrizes foi mitigar ações para ajudar os produtores em momentos de estiagem, que infelizmente são mais frequentes e mais acentuadas. Mas esta nova safra traz uma boa expectativa, e deveremos seguir como o segundo Estado produtor do País, atrás apenas de Mato Grosso. O sucesso do campo é o sucesso do nosso Estado", disse o governador.

A soja é cultivada em todas as regiões do Rio Grande do Sul, por pequenos, médios e grandes produtores, com maior concentração no Norte e no Noroeste. Entre os principais municípios gaúchos estão Tupanciretã, Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões, São Gabriel, Cruz Alta, Júlio de Castilhos, Dom Pedrito e Santa Bárbara do Sul.

Atualmente, o Estado reveza com o Paraná a segunda posição nacional no ranking de produção da oleaginosa. No ciclo 2020/2021, a safra gaúcha de soja alcançou uma produção recorde de 20,4 milhões de toneladas. Em 2021/2022, a colheita foi de 9,3 milhões de toneladas, dado que reflete a quebra provocada pela estiagem que assolou o Estado.

Grande parte da soja gaúcha é exportada. Em 2021, o Estado embarcou mais de 15 milhões de toneladas de produtos do complexo soja para 55 países, movimentando US$ 7,81 bilhões. A China foi a maior compradora. Esta é a principal pauta das exportações do agronegócio gaúcho, tendo sido responsável por mais de 50% das vendas externas do agro em 2021.

"O complexo da soja gera 20% da riqueza do nosso Estado e é muito importante para o Brasil. Espero que tenhamos uma grande safra e uma boa sorte em relação ao clima", afirmou o secretário Lopes durante a solenidade.