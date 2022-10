Plantio de soja da safra 2022/23 alcança 11%, diz Conab; colheita de trigo, 25,5%

O plantio da safra brasileira de soja 2022/23 atingiu 11% da área estimada até sábado passado (8), informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em levantamento semanal de progresso de safra. Em Mato Grosso, principal Estado produtor, "as chuvas ocorridas favoreceram o avanço do plantio que já alcança 22,2% da área. No nordeste do Estado, houve redução no ritmo da semeadura por causa do déficit hídrico".

No Paraná, a semeadura avançou em virtude do tempo menos chuvoso durante a semana. As baixas temperaturas atrasaram a emergência e o desenvolvimento inicial das lavouras. Em Mato Grosso do Sul, a semeadura avançou, mas as precipitações frequentes no Centro-Sul e a falta delas no Centro-Norte suspenderam parcialmente o plantio. Em São Paulo, as chuvas frequentes atrapalharam o plantio, que está atrasado em relação ao da safra passada. Na Bahia, o plantio teve seu início apenas em áreas irrigadas.

Segundo a estatal, 27% da área estimada com milho da primeira safra, de verão, já foi semeada. No Rio Grande do Sul, as boas condições de umidade no solo favoreceram a semeadura, que alcança 71% da área. As lavouras estão com bom estabelecimento, porém, as baixas temperaturas atrasaram seu desenvolvimento.

Em Minas Gerais, a semeadura ocorreu apenas em áreas irrigadas. A maioria das lavouras está em fase de emergência. No Paraná, as precipitações frequentes atrasaram o plantio, em relação à safra passada, que alcança 67% da área. As lavouras estão, em sua maioria, apresentando bom desenvolvimento.

Quanto ao arroz, conforme a Conab, 14% da área prevista para 2022/23 está plantada. No Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, 10% das lavouras foram semeadas. "O plantio está mais adiantado na região sul. O clima menos úmido na semana que passou contribuiu para o avanço das operações", disse a Conab.

Já a primeira safra de feijão 2022/23 está 17,7% semeada no País. "No Paraná, o clima esteve mais estável, sem registros de chuvas em excesso e com aumento na temperatura. Isso favoreceu a plantação e o desenvolvimento das lavouras em diversas regiões. Estima-se que 49% das áreas estejam semeadas, com 12% das lavouras estabelecidas em condições regulares e 88% em boas condições", estimou a Conab.

Os produtores de trigo, cultura de inverno, avançam na colheita do cereal, que alcança 25,5% da área projetada. No Rio Grande do Sul, "ampliaram-se as áreas em maturação e a colheita foi iniciada no noroeste do Estado, com rendimentos dentro do esperado", comentou a Conab. No Paraná, nas regiões norte e oeste, as chuvas interromperam a colheita. "A continuidade das chuvas tem dificultado os tratos culturais adequados nas lavouras", explicou a estatal.