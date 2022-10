Plantio de soja começa nesta terça-feira no RS com expectativa e apreensão na lavoura

Começa nesta terça-feira (11) no Rio Grande do Sul o período oficial de semeadura de soja para a safra 2022/2023. A largada simbólica será realizada às 10h, em uma área do Sindicato Rural de Júlio de Castilhos, onde a 12ª edição do evento reunirá também empresas ligadas ao agro, em um dia de negócios e mobilização do setor.

Apesar das estimativas animadoras de uma produção recorde no País, superando as 150 milhões de toneladas, o ambiente não é tão otimista no Estado. As perdas superiores a 50% com a estiagem sobre a cultura no ciclo anterior e a sinalização dos institutos de meteorologia de que pode chover menos que o ideal sobre o Estado nos próximos meses, injetaram incerteza e apreensão nas lavouras. "Estamos com sementes, adubo e máquinas prontos para começar a plantar. Mas os produtores estão descapitalizados, e tudo indica que haverá um novo La Niña, ameaçando a produtividade no Rio Grande do Sul”, diz o presidente do Sindicato Rural do município, Rodrigo Siqueira.

Produtor em Passo Fundo e em Alegrete, Lorivan Formighieri ainda não definiu o total de área a ser plantada em suas terras, mas ficou contrariado com o impacto do período de vazio sanitário estabelecido para este ano. “Por conta das características geográficas, de baixa altitude e altas temperaturas, a metade norte do Estado costuma iniciar o plantio antes do período definido para este ano. Costumamos ter chuva em setembro e outubro, com redução em novembro e dezembro. E as chances de estabelecimento das lavouras no cedo sempre é maior. Esse período de vazio sanitário afetou nosso sistema de semeadura”, lamenta.

O vazio sanitário é um intervalo de 90 dias em que não pode haver plantas de soja vivas na terra, para prevenir a incidência da ferrugem asiática, um fungo capa de dizimar a produtividade das lavouras. O período é definido pelo Ministério da Agricultura em acordo com as Secretarias Estaduais de Agricultura e entidades representativas dos produtores. Neste ano, a restrição de plantio no Rio Grande do Sul foi de 13 de julho a 10 de outubro.

Apesar do receio, a alta rentabilidade da commodity tem, sistematicamente, empurrado para cima a área semeada. “Ano após ano, temos verificado crescimento entre 40 mil hectares e 50 mil hectares no Estado, especialmente em terras antes destinadas à cultura do arroz”, diz o coordenador da área de Culturas da Emater, Elder Dal Prá.

Conforme o agrônomo, as previsões climáticas apontam para um La Niña de menor intensidade, com precipitações regulares. Além do mais, havia um temor de que faltassem insumos para as lavouras, o que não se configurou, pontua o agrônomo. Isso, associado à manutenção da cotação do grão em patamares próximos ao que estão, estimula o produtor a apostar na cultura.

Nesta safra, conforme a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a tendência verificada é de que a soja ocupe 6,4 milhões de hectares no Rio Grande do Sul, contra 6,3 milhões de hectares na semeadura anterior. Se forem confirmarem as expectativas iniciais, os sojicultores gaúchos deverão colher 21,6 milhões de toneladas do grão, com produtividade média de 3,3 mil quilos por hectare.

Será a oportunidade de recuperar parte do prejuízo da safra passada, quando o rendimento médio ficou em torno de 1,5 mil quilos por hectare no Estado, reflexo da falta de chuva em momentos decisivos das lavouras, observa o analista de soja da empresa Safras & Mercado Luiz Fernando Roque. Para ele, por ser uma commodity agrícola de suporte da base alimentar, embora esteja sujeita à volatilidade de preços, a oscilação da cotação de soja é pequena para baixo, quando ocorre.