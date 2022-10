Safra nacional de grãos pode chegar a recorde de 312 milhões de toneladas

A produção brasileira de grãos pode atingir um volume recorde de 312,3 milhões de toneladas na safra 2022/2023. Se confirmada, corresponderá a aumento de 15,3% em comparação com o recorde anterior, obtido na safra passada 2021/22, que foi de 270,8 milhões de toneladas. Os números fazem parte do primeiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira (06). A área destinada para o plantio apresenta um crescimento de 2,9% sobre o ciclo 2021/22, podendo alcançar 76,5 milhões de hectares ante os 74,4 milhões de hectares de 2021/22.

Dentre os produtos, destaque para soja e milho, que, juntos, devem registrar uma produção de 279,3 milhões de toneladas. No caso da soja, os agricultores brasileiros devem destinar uma área de 42,8 milhões de hectares, um crescimento de 3,4% se comparada com a safra passada. Segundo a Conab, a semeadura do grão ocorre dentro do período recomendado nos principais Estados produtores e chega a 4,6% da área, com o maior índice registrado no Paraná (9%), seguido de Mato Grosso (8,9%) e de Mato Grosso do Sul (6%). Com o avanço da área, a estimativa da Conab para a produção da oleaginosa é de 152,35 milhões de toneladas, aumento de 21,3% sobre 2021/22.

Para o milho 1ª safra, é esperada uma redução de 1,5% na área a ser cultivada, por causa da elevação dos custos de produção, bem como a uma migração para cultivos mais rentáveis, conforme a estatal. O plantio está avançado no sul do País, onde as precipitações frequentes e bem distribuídas favorecem o seu desenvolvimento inicial, apesar das baixas temperaturas registradas que retardaram a emergência em algumas regiões.

"Nos três Estados do Sul, onde a semeadura já está avançada, os produtores estão atentos para possível incidência de ataques de cigarrinha, principalmente com o aumento das temperaturas nos próximos meses", comentou a superintendente de Informações da Agropecuária da Companhia, Candice Romero Santos.

Mesmo com a menor área, é esperado que a colheita do cereal na primeira safra apresente um aumento de 14,6%, sendo estimada em 28,6 milhões de toneladas. O bom resultado se deve a expectativa de recuperação da produtividade no atual ciclo. Somando as três safras do cereal em toda a temporada 2022/23, a Conab estima uma produção de 126,9 milhões de toneladas, aumento de 12,5%.

Importantes produtos para o mercado interno, arroz e feijão também tendem a apresentar queda na área plantada. Ainda assim, a estimativa é de uma produção de arroz em 10,7 milhões de toneladas, o que corresponde a uma leve queda de 0,3%.

Já para o feijão, com três safras anuais, a produção deve atingir 2,9 milhões de toneladas, o que garante o abastecimento no País, e representa queda de 0,9% ante 2021/22.

"O feijão é uma cultura de ciclo curto, o que apresenta uma vantagem para o produtor que consegue adequar o seu plantio dentro de uma janela menor, sem ter que renunciar à produção de outros grãos ainda no mesmo ano-safra. Nesse cenário, o Brasil tem três épocas distintas de plantio, favorecendo assim uma oferta constante do produto ao longo do ano", destacou o diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas da Conab, Sergio De Zen.

Nas culturas de inverno, as lavouras se encontram em fase de colheita ou estágio avançado de desenvolvimento. Principal produto semeado, o trigo já está colhido em 22,4% da área plantada no País. Com expectativa de um novo recorde, a Conab projeta a produção do cereal em 9,4 milhões de toneladas, volume 22% maior que na safra anterior.