Receita de exportações de carne de frango crescem 31,1%

A venda de carne de frango ao mercado externo gerou, de janeiro a setembro deste ano, uma receita de US$ 7,3 bilhões, com 3,6 milhões de toneladas. Os negócios representam um aumento de 31,1% sobre os US$ 5,6 bilhões movimentados mesmo período do ano passado. Em volume, os embarques correspondem a um crescimento de 5,8% sobre as 3,4 milhões de toneladas de janeiro a setembro de 2021.

Conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), somente no mês passado, as exportações do setor alcançaram patamar de US$ 830,1 milhões, um crescimento de 13,6% em relação ao registrado no nono mês de 2021, quando foram comercializados US$ 730,5 milhões.

Ainda de acordo com a entidade, os embarques do último mês alcançaram 400 mil toneladas, volume 4,4% menor que o efetivado em setembro do ano passado, com 418,5 mil toneladas.

"Desde março, o setor tem mantido média de exportações acima de 400 mil toneladas mensais. A manutenção da forte demanda internacional pelo produto brasileiro é refletida também na média dos preços mensais, que está 19% acima do que vimos em 2021", analisa o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Entre os principais destinos de exportação do ano, foram destaques Emirados Árabes Unidos, com 348,6 mil toneladas (+32,3%), Filipinas, com 188,7 mil toneladas (+42,2%), União Europeia, com 182,4 mil toneladas (+27,1%), Coreia do Sul, com 139,2 mil toneladas (+61,3%) e México, com 117,4 mil toneladas (+22,8%).

"Com preços internacionais mais elevados ao longo deste ano, o resultado da receita das vendas brasileiras se mostrou comparativamente maior em relação ao período entre janeiro e setembro de 2021. Há forte elevação no resultado cambial das vendas para praticamente todos grandes importadores”,

destaca Luís Rua, diretor de Mercados da ABPA.

De acordo com o dirigente, dos 15 principais mercados, houve aumento significativo de volumes em 10 deles, reforçando a posição do Brasil como principal exportador mundial e importante esteio em um momento de preocupação global com a segurança alimentar.