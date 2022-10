Startup cria "Universidade do Agro" para gerar empreendedorismo no campo

É apostando num modelo inovador dentro do mercado de trabalho no agronegócio que uma startup catarinense pretende revolucionar a forma como são comercializados insumos e outros produtos agrícolas no campo. Criada há três anos, em Chapecó, a Produce desenvolveu um modelo de negócio específico para o agro, baseado na economia compartilhada, também conhecida como vendas colaborativas.

A proposta é recrutar e formar a maior força de vendas do Brasil atuando no campo, onde os produtos, como sementes e insumos, por exemplo, sejam comercializados diretamente do fornecedor ao produtor rural, encurtando a cadeia.

Para atingir esse objetivo os fundadores da startup criaram a Uniproduce, uma espécie de “universidade do Agro”, que conta com diferentes especialistas para ensinar e transmitir conhecimentos aos seus milhares de consultores, sobre as melhores práticas nas lavouras.

“Queremos qualificar quem já é do agro e preparar aqueles que vêm de outras áreas. Nosso objetivo é transmitir conhecimento para formar verdadeiros consultores, por isso, na Uniproduce, nossos especialistas ensinam desde matemática financeira, até conhecimentos gerais sobre doenças ou as melhores variedades de sementes de milho, por exemplo”, explica Guilherme Trotta, diretor executivo e cofundador da Produce.

Atualmente, já são mais de 4 mil consultores cadastrados, os chamados “producers”, que fazem a venda direta. A meta é atingir cerca de 15 mil em todo o País até o final ano.

A agtech Produce acaba de ganhar um reforço de caixa. No início de outubro, a Startup captou R$ 100 milhões por meio de um family office, fundo criado por famílias com grandes fortunas para investir no mercado, muitas delas em inovações e tecnologias.

Neste ano, a startup realizou cerca de 1,4 mil vendas, o equivalente a R$ 100 milhões. Para impulsionar ainda mais seu modelo de negócio e estimular a formação de novas lideranças entre seus consultores, foi criado o Programa Seja Líder. Segundo o co-fundador da Produce, Guilherme Trotta, o objetivo é promover o empreendedorismo no campo, através do treinamento e de técnicas gerenciais.

“Essa campanha tem como foco aquelas pessoas que desejam empreender no agro e ter sua independência financeira. Para participar, o interessado deve baixar o aplicativo da Produce e se cadastrar, de forma gratuita, como consultor. Após, é preciso formar sua equipe, indicando mais nove pessoas, sendo que pelo menos duas pessoas deverão ser ativos, ou seja, atuar diretamente com as vendas”.

O executivo da startup explica que qualquer pessoa pode ser um líder Produce, trabalhando de forma autônoma e com comissões das vendas fechadas pelos consultores.

“A Produce oferece todo o suporte e treinamento necessário para que a equipe comece a atuar e ter a fonte de renda oriunda da plataforma. Como um Líder Produce, os ganhos podem chegar a 35% sobre os ganhos da equipe”, revela Trotta.

Interessados em empreender no campo e se tornar um líder é só baixar o aplicativo Produce no celular e se cadastrar. Mais informações sobre o modelo estão no site www.produce.agr.br.