Banrisul inaugura mais duas Agências Agro

O Banrisul inaugura, nesta semana, mais duas Agências Agro. Os municípios de Carazinho, nesta quarta-feira; e Ijuí, na sexta-feira, sediarão as unidades dedicadas aos clientes do segmento agro. As inaugurações dão continuidade ao movimento de fortalecer a presença da instituição em localidades estratégicas no Interior do Estado.

Com mais essas duas inaugurações, o banco passa a contar com sete espaços dedicados especialmente ao atendimento do agronegócio, estando presente nas cidades de Passo Fundo, Cruz Alta, Santo Ângelo, Bagé e Santana do Livramento. As Agências Agro contam com gerentes de relacionamento agro, que oferecem um atendimento personalizado e especializado às demandas de produtores rurais, agroindústrias e demais clientes do setor. Estas unidades foram idealizadas com o objetivo de contribuir para a consolidação e expansão do papel do Banco no agronegócio gaúcho.

A Agência Agro em Carazinho está localizada na Avenida Flores da Cunha, 3.844, Bairro Borguetti; e a Agência Agro no município de Ijuí está situada na Avenida Coronel Dico, 525, Bairro Centro. Ambas com atendimento de segunda à sexta-feira, das 10h às 15h.

A abertura desses dois novos espaços exclusivos para o atendimento ao setor reforça o compromisso do Banrisul com o desenvolvimento da economia gaúcha, estando cada vez mais conectado com o agronegócio, um dos principais motores da economia do nosso Estado. Além de inovar na forma de atender o produtor, o Banrisul também fomenta o desenvolvimento de iniciativas que levam tecnologia ao campo, com linhas de crédito focadas em inovação, irrigação, solos e armazenagem.