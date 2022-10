Expofeira de Pelotas abre com fortes vendas em leilões de bovinos

Começou bem a programação de leilões da 96ª Expofeira Pelotas. Somente nas duas primeiras noites do evento, foram movimentados mais de R$ 1,68 milhão com a venda de 200 touros e ventres bovinos das raças Angus, Brangus e Montana.

O primeiro pregão, realizado na segunda-feira, rendeu R$ 850,8 mil com a venda de todos os 92 animais colocados em pista no pavilhão de remates do Parque da Associação Rural de Pelotas (ARP) pelo 2º Leilão Brangus Piratini, da Fazenda Piratini. O faturamento corresponde a 10% da movimentação de toda a mostra no ano passado.

A oferta era de 23 machos Brangus e 55 novilhas da raça, além de nove fêmeas e cinco machos Angus cruzados. Os touros Brangus obtiveram valorização média de R$ 17,8 mil, enquanto as novilhas saíram por R$ 5,7 mil. Para os reprodutores Angus, o valor médio alcançado foi de 15 mil para os machos e R$ 5,6 mil nos ventres.

Para o leiloeiro Eduardo Knorr, da Knorr Remates, responsável pela condução do leilão, os valores praticados estiveram dentro do previsto: “Iniciamos muito bem. A qualidade dos animais apresentados foi excelente, e é só o começo”.

A agenda seguiu na terça-feira, com a realização do 24º Leilão Montana, quando foram comercializados 108 animais, entre machos e fêmeas da Estância da Gruta e Estância Chaves, de Capão do Leão, totalizando R$ 834,6 mil em faturamento. A média das vacas fechou em R$ 4,7 mil, com a venda de 83 exemplares. Já entre os machos, as médias ficaram em R$ 18,1 mil, com 23 animais comercializados. Também foram vendidos dois cavalos castrados, com valor médio de R$ 12 mil.

Ao todo, mil animais devem participar do evento. Nesta quarta-feira, a Cabanha Recalada colocou em pista 30 touros e 10 fêmeas Angus. Hoje será a vez do leilão Genética em Dose Dupla, com 40 touros e 50 fêmeas das raças Hereford, Braford e Brangus. Amanhã, o Remate Santa Eulália oferta 50 touros Angus PO e PC. Já no sábado, o Leilão Pônei oferta 14 machos e 15 fêmeas, enquanto o Remate Hereford da Fronteira leva à pista 30 touros e 30 ventres. No domingo, último dia do evento, ocorre o 22º Remate Só Angus, com cem touros e 25 ventres.

Já as exposições de raças devem reunir aproximadamente 400 animais, entre equinos, ovinos, bovinos de leite e de corte.

A Conferência Rural, o braço técnico-científico da feira, conta com cerca de cem atividades, entre seminários, palestras, mesas redondas e painéis sobre diversos temas relacionados ao agronegócio.

“A retomada dos eventos 100% presenciais nos dá uma expectativa muito boa, especialmente com relação ao público, pois teremos uma programação diária com muitas atrações. Já o bom momento do agronegócio na região nos faz acreditar em preços muito bons e um volume de vendas acima do ano passado nos oito leilões programados”, diz o presidente da Associação Rural de Pelotas, Augusto Rassier.