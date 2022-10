Cadastro nacional de veículos agrícolas já vale em todo o Brasil

Um decreto do governo federal estabelece que veículos agrícolas, como tratores e outros equipamentos, precisam ser incluídos na Plataforma Nacional de Registro e Gestão de Tratores e Equipamentos Agrícolas (ID AGRO). A medida, válida em todo o território nacional desde 30 de setembro, facilita a fiscalização, já que dados importantes, como número do chassi e informações do proprietário, estarão acessíveis no cadastro.

O registro não tem custo ao proprietário, assim como o emplacamento e o licenciamento anual. A regularização será exigida para todos os veículos agrícolas que circulam em via pública e foram fabricados a partir de 2016 e é opcional para os demais. Neste primeiro momento, é possível registrar tratores e colheitadeiras, mas há previsão de novos maquinários e implementos como pulverizadores e plantadeiras.

Nas últimas semanas, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) passou a encaminhar esclarecimentos e orientações aos sindicatos rurais do Estado, por conta das frequentes demandas de produtores sobre o tema.

“Temos explicado a importância de aderir ao cadastro nacional. É uma espécie de carteira de identidade da máquina, uma medida que vem em boa hora”, diz o assessor jurídico da entidade, Frederico Buss.

Ele alerta, ainda, veículos não registrados que forem flagrados nas ruas ou estradas estão sujeitos a multa e apreensão.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul, Claudio Bier, a nova lei permite a rastreabilidade desses equipamentos e vai fazer a diferença no momento de comprar ou vender, impedindo a negociação de máquinas furtadas.

“Até hoje, o proprietário tinha apenas a nota fiscal, que fica em casa guardada e não costuma ser transportada. Não havia nenhum documento legal comprovando a posse do trator. Essa mudança é boa para todas as partes”.

As indústrias do Rio Grande do Sul são responsáveis por 65% da produção de máquinas e implementos agrícolas de todo o país.

Além de o proprietário fazer a própria inscrição no sistema, os fabricantes fornecem um pré-cadastro com os dados das máquinas produzidas. Cabe à concessionária que realizou a venda fazer um link entre todas as pontas e completar o registro.

Mas ter o documento Renagro não basta para um trator transitar em via pública. Também é necessário que o veículo não ultrapasse as dimensões permitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito e tenha os itens obrigatórios de segurança, como cinto de segurança, espelhos retrovisores, buzina e faróis. Além disso, o condutor deve possuir carteira de habilitação, categoria B.

Desenvolvido pelo Instituto CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária), em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Renagro está disponível para smartphones e tablets que funcionam nos sistemas operacionais Android e IOS. Veículos inseridos no cadastro podem transitar legalmente em vias públicas, sem a necessidade de emissão de Nota Fiscal.

Outro ponto importante é que o registro proporcionará aos órgãos públicos dados mais confiáveis sobre o segmento, para direcionar, por exemplo, investimentos futuros. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a cada ano, o país ganha 35 mil novos tratores e máquinas agrícolas. Esse mercado cresceu 56% no primeiro semestre de 2021, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos.