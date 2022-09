Evento debate perspectivas para a indústria de proteína animal

Os principais desafios a serem enfrentados pelas cadeias produtivas de aves, ovos, suínos e leite serão debatidos de 28 a 30 de novembro, durante o VI Congresso e Central de Negócios Brasil Sul de Avicultura, Suinocultura e Laticínios (Avisulat). O evento, cuja última edição ocorreu em 2016, retorna agora, diante de um cenário tão promissor como desafiador, por conta das condições e oportunidades que se avizinham por conta de fatores econômicos e do contexto global de alerta alimentar.

A programação do encontro foi apresentada nesta quinta-feira (29), em coletiva de imprensa no Hotel Intercity Premium, em Porto Alegre. As inscrições devem ser feitas até o dia 1º de novembro, no site www.avisulat.com.br.

Entre os temas do congresso, pelo menos um é consenso entre lideranças dos três setores: o cuidado para com a preservação do status sanitário do Rio Grande do Sul, livre de doenças que restringem acesso a importantes mercados. O presidente-executivo da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e coordenador geral do VI Avisulat, José Eduardo dos Santos, ainda apontou a necessidade de buscar equacionar obstáculos de logística e de tributação, além de trabalhar pela valorização dos alimentos com proteína animal frente ao crescimento de alternativas como produtos baseados em plantas.

Na programação alinhada pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos (Sips) haverá espaço para a abordagem da necessidade de migração para novos sistemas de alojamento de matrizes. Conforme o diretor-executivo da entidade, Rogério Kerber, pontuou que esse é um assunto que está na ordem do dia, uma vez que existe inclusive uma normativa estabelecendo prazo até 2031 para que os novos projetos atendam à obrigatoriedade. Empreendimentos anteriores têm até 2045 para adaptação.

“A gestação coletiva é uma tendência mundial, em atenção à procura por proporcionar maior conforto às matrizes, o que leva também a melhores resultados ao parir”, disse o dirigente.

Outro ponto de inflexão do congresso é a necessidade de trabalhar para construir os consumidores do futuro. Atenta às mudanças culturais, a indústria de laticínios já vem investindo na conquista das crianças como consumidoras de hoje e amanhã. Apresentações teatrais na Expointer sobre como funciona a atividade, a importância do produtor de leite e estimulando inclusive o contato das crianças com novilhas de diferentes raças deverão se repetir no Avisulat, contou o secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticinios e Produtos Derivados (Sindilat), Darlan Palharini. Para ele, a sanidade animal, a conquista de mercados e a relação de preços ao produtor e ao consumidor exigem atenção permanente.

Sobre mercado, aliás, o presidente do Sips, José Roberto Fraga Goulart, fez elogios, alertas e cobranças. O dirigente comemorou a conquista do certificado de zona livre de febre aftosa para o Rio Grande do Sul em 2021 como um prêmio a ser recebido no futuro. “Esse reconhecimento é fundamental, mas temos de, a partir dele, buscar a aprovação para exportar a outros mercados. É um processo lento, burocrático, mas que precisa ser cumprido. As oportunidades irão surgir, e temos de estar aptos”, disse.

Goulart também fez um apelo ao próximo governo do Estado para que se empenhe em missões de negócios no Exterior para apoiar as cadeias produtoras.