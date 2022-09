Frango congelado tem crescimento na exportação e na navegação interior pelo Tecon Rio Grande

A Wilson Sons registrou crescimento no transporte de frango congelado através do Tecon Rio Grande de janeiro a agosto de 2022. Produto que ganhou maior relevância no faturamento brasileiro por conta, principalmente, da escalada do valor da carne bovina nos últimos anos (Comex Stat), o frango congelado teve aumento de 19% em exportações via terminal de contêineres de Rio Grande em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, os números da navegação interior também animam: houve um salto de 403% a mais do que os primeiros oito meses de 2021.

De janeiro a agosto, exportou-se 255.544 toneladas de frango congelado, o que corresponde a 9.465 contêineres com tomadas para refrigeração (reefer) ou a 18.860 TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés). Os Emirados Árabes aumentaram a importação de produtos gaúchos em 29% se comparado com o ano passado. Deste volume, 78% são de frango congelado embarcado, o equivalente a 60.388 toneladas (2.183 contêineres ou 4.357 TEU). Os portos que receberam o maior volume são os de Jebel Ali, Ajman, Sharjah, Abu Dhabi, Umm Al Qaiwain, Ras Al Khaimah e Al-Fujairah.

Na navegação interior, o Tecon Rio Grande também apresentou expressivo aumento na movimentação da ave beneficiada: 403%. De janeiro a agosto, em relação ao mesmo período do ano passado, transportou-se pelo modal fluvial 16.646 toneladas do produto (679 contêineres ou 1.358 TEU).

Na percepção do diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, este cenário favorável à carne de frango congelada está sendo aproveitado pelos aviários gaúchos. “A carne de frango já aparecia como o sétimo produto mais exportado pelo Brasil em 2021, segundo o Comex Stat. Os produtores estão sabendo aproveitar a oportunidade para expandir mercados, e o Tecon Rio Grande cumpre seu papel de dar sustentação às empresas gaúchas na logística portuária, uma vez que oferece uma alternativa segura e confiável para armazenagem e movimentação deste tipo de carga, que requer estrutura e tecnologia”, explica Bertinetti.

O Tecon Rio Grande é porta de entrada e saída do Rio Grande do Sul para o mundo, com 74% de exportações e 26% de importação. Assim como o frango congelado, o expressivo volume na exportação corresponde a produtos da indústria de transformação como resinas, madeira, carne suína e móveis, que aportam do Tecon Rio Grande rumo a Estados Unidos, China, Peru e Arábia Saudita. Além disso, mais de 600 variedades de mercadorias, como peças, produtos químicos, resinas e plásticos vêm de mais de 50 localidades mundiais para o Estado. Hoje, com mais de 3 mil clientes importadores e exportadores, o Tecon Rio Grande, que completou 25 anos de operação este ano, recebe as principais linhas que escalam o Brasil, oferecendo serviços semanais para todos os trades do mundo a partir de 13 clientes armadores.