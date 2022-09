Estância das Oliveiras ganha selo de sustentabilidade do Ministério da Agricultura

Dezoito anos depois de arriscar o primeiro passo na atividade, a Estância das Oliveiras, de Viamão, colhe nesta quarta-feira (28), em Bagé, um valioso fruto de seu empenho. Premiada em alguns mais importantes circuitos internacionais do setor, a empresa será reconhecida pelo Ministério da Agricultura (Mapa) como primeira do País por sua produção integrada.

O certificado, que será entregue na sede da Embrapa Clima Temperado, representa o reconhecimento das práticas aplicadas pela família Goelzer, composta pelos pais e fundadores, Lucídio e Sônia, e pelos filhos André, Rafael e Lucas, na produção de cada um dos seis tipos de azeite de oliva extravirgem da propriedade.

O que nos fez chegar até aqui foram a excelência e a qualidade com as quais tratamos cada passo da linha de produção, desde a plantação ao rótulo do azeite. Nada é terceirizado, tudo é feito no local, de forma artesanal, e cada estágio é feito com total compromisso nas melhores práticas de higiene e técnicas de extração. Estamos muito felizes com este certificado", diz André Goelzer, sócio-diretor e mestre de Lagar da Estância das Oliveiras.

Em 2004, quando a jornada da família começou, não se falava em olivicultura no Rio Grande do Sul. De lá para cá, a área plantada cresceu quase 20 vezes. O espaço inicial, de 1,5 hectare, hoje chega a 26 hectares e abriga 5,3 mil árvores de oliveira, com foco primeiro em qualidade e depois em produtividade.

“Das 36 variedades de oliveiras que testamos no começo, identificamos sete com boa adaptação ao nosso clima e solo. Já na primeira colheita, sete anos depois, obtivemos o azeite de melhor qualidade entre todas as 15 unidades de pesquisa conduzidas pela Embrapa, por todo o Estado.

O manejo dos pomares é um dos mais importantes aspectos da produção da propriedade. Enquanto a média de plantio é de até 340 árvores por hectare, na estância das Oliveiras são 180 unidades no mesmo espaço. “Isso permite maior expansão do sistema radicular e da copa das árvores, permitindo uma maior entrada de luminosidade entre as folhas. Isso nos dá maior produtividade por planta”, conta André.

Na última safra, colhida no verão passado, foram 37,3 toneladas de azeitonas, que resultaram em 4,18 mil litros de azeite de altíssima qualidade e de classe mundial. E, por conta da excelência dos produtos, o faturamento bruto ronda a casa dos R$ 1,2 milhão.

“É um bom negócio, mas a longo prazo, pois uma muda leva pelo menos quatro anos para começar a das frutas. E, com um custo aproximado de R$ 32 mil por hectare, é preciso estruturar bem a atividade e saber esperar”, recomenda o empresário.

Somente esse ano, a Estância foi premiada nos principais Concursos Mundiais de Azeites nos Estados Unidos e na Itália e em Israel e teve seu azeite eleito entre os 10 melhores do mundo e melhor azeite brasileiro no Concurso Mundial de Azeites TerraOlivo, também em Israel.

“Esse selo do Ministério da Agricultura fortalece nossa marca, que sempre buscou fazer o diferente com sustentabilidade. Nossa produção é 100% rastreada, o que atesta a qualidade do que levamos ao mercado”, acrescenta André Goelzer.