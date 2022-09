Valor de Referência do Leite é de R$ 2,2799 em setembro

O valor de referência projetado para o leite no Rio Grande do Sul em setembro é de R$ 2,2799 o litro, índice 12,04% menor do que o consolidado de agosto (R$ 2,5920). O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (27) pelo Conseleite e considera os dados dos primeiros dez dias do mês.

Segundo o coordenador do Conseleite, Eugênio Zanetti, mais uma queda no preço do leite é inadmissível. A indústria e, principalmente, os produtores não irão suportar continuar produzindo com um preço abaixo do custo de produção. Portanto, são necessárias mudanças drásticas no setor no que se refere às importações e no ‘modus operandi’ dos supermercados com os produtos lácteos.

A reunião do colegiado também debateu a necessidade de honrar os custos mensais dos levantamentos realizados pela UPF, instituição responsável pela coleta e cálculo dos parâmetros divulgados. Desde sua criação em 2006, o Conseleite tem seu custo rateado entre produtores e indústrias. Sem recursos, as entidades querem que essa conta seja honrada pelo Fundoleite, fundo composto por contribuições do próprio setor, mas que está com verba travada no caixa do governo.