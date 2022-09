Agricultura brasileira entra no radar da geração de créditos de carbono

Ciência e tecnologia estão devolvendo aos holofotes uma antiga prática agrícola, que tem, agora, reafirmada sua importância no contexto do enfrentamento ao aquecimento global. Os conceitos de plantio direto, rotação de culturas e cobertura de solo estão na base de um programa da gigante alemã Bayer, que visa a aumentar a produtividade nas lavouras com sustentabilidade.

A mais recente etapa do projeto foi apresentada nesta quinta-feira (22), em Passo Fundo, na última agenda do Conexão Pro Carbono, que reuniu centenas de produtores rurais, pesquisadores e extensionistas para apresentar os resultados das ações que vêm sendo adotadas há dois anos em cerca de 220 mil hectares de 1,8 mil propriedades do País. São 70 mil hectares somente em 300 propriedades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Desde 9 de setembro, o roteiro passou por Maringá (PR), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP).

Os agricultores participantes do programa Pro Carbono alcançaram uma emissão de 783 quilos deCO2 equivalente por tonelada de soja na safra 2021-2022. O número representa uma redução de até 80% comparado à média das principais bases de dados internacionais.

“Existe um mercado enorme a ser explorado pela agricultura brasileira, que o de créditos de carbono. Nosso papel é ajudar o setor a entender como aproveitar os benefícios das boas práticas de cultivo para obter mais produtividade e garantir um solo saudável e rico em carbono” explicou Fábio Passos, líder do Negócio de Carbono da Bayer para a América Latina.

A questão, pontuou Passos, é que as ferramentas para calcular quantos quilos de carbono estão sendo sequestrados por hectare em cada microclima brasileiro não podem ser as mesmas utilizadas nos países de clima essencialmente temperado. “Para cada talhão de terra existe um ajuste a ser feito para melhorar seu rendimento e seu potencial de transformação e absorção de carbono. Estamos nesse projeto com a Embrapa, universidades e startups para desenvolver e entregar plataforma com os recursos adequados às nossas realidades de clima e de solo para calcular e reportar com confiabilidade os dados obtidos”.

O painel contou com palestras dos pesquisadores Cimério Bayer, da Faculdade de Agronomia da UFRGS, e Cristiano Andrade, da Embrapa Meio Ambiente. Em seus painéis, eles mostraram que o plantio direto, a rotação de culturas e a proteção do solo, elevadas a um alto grau de excelência, podem gerar aumento de até 6% de produtividade e 10% de rentabilidade. Isso sem falar na qualidade do solo. “Entre as práticas que contribuem para o sequestro de carbono está o plantio direto. Mas apenas o plantio direto não é suficiente para nos credenciar a mais qualidade de solo, produtividade e outros benefícios. Temos de melhorar. A chave de manejo é a rotação de culturas”, observou Bayer.

O encontro contou com os depoimentos impressionantes de de produtores de ponta gaúchos engajados ao projeto. Verônica Bertagnolli, de Passo Fundo, Rogério Machado, de Carazinho, e Pedro Basso, de Vacaria, contaram como aplicam as diferentes técnicas e culturas para alcançar índices altíssimos de rendimento e manter os solos sempre exuberantes.

Ainda no evento, a gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios para o Carbono da Bayer, Estefânia Martinelli, ressaltou que O mercado de créditos de carbono movimentou nada menos que 760 bilhões de euros em 2021, o triplo do ano anterior, somente entre os países onde esse negócio está regulamentado, como na Europa, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, no Reino Unido e na China. É a forma como empresas cujo negócio responde pela geração de gás carbônico buscam compensar o dano ao ambiente. Ao pagar pelo carbono fixado no solo pela fotossíntese das plantas, elas alimentam um nicho em que o Brasil tem muito a oferecer.

*de Passo Fundo