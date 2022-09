Angus integra campanha de valorização da carne gaúcha

Reconhecida por seu sabor e qualidade, a carne produzida no Rio Grande do Sul ganhará destaque em campanha promovida por entidades do setor e por produtores do Estado. O intuito da iniciativa, que conta com apoio da Associação Brasileira de Angus, por meio do Programa Carne Angus Certificada, é fomentar o consumo do produto gaúcho. O projeto “Carne Gaúcha: sinônimo de qualidade”, que tem como slogan “o sabor da nossa tradição”, será realizado ao longo de dois meses, com inserções em diferentes veículos e plataformas de comunicação, como as redes sociais. Fazem parte da divulgação influenciadores ligados ao churrasco, alimentação saudável e ao esporte.

Segundo a gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, a ideia da campanha é valorizar, além dos produtores gaúchos que trabalham diariamente para entregar qualidade, o resultado final: a carne produzida no RS. Apesar de seu já conquistado prestígio, é necessário ressaltar constantemente aos consumidores a importância da proteína em suas dietas e do conhecimento de sua procedência. “A carne bovina produzida no RS é única com relação aos atributos que traz, como maciez, sabor e suculência. E isso graças ao trabalho de toda a cadeia produtiva, desde os produtores até à indústria, que atua para oferecer produtos de excelência na mesa das famílias de todo o país. Uma carne que é diferenciada em razão do sistema produtivo e das raças utilizadas, entre elas a Angus”, acrescenta a dirigente.

O projeto é desenvolvido pela agência Engenho de Ideias, com consultoria da jornalista especializada Thais D’Avila. Também integram o time de patrocinadores da campanha, além do Sicadergs e da Angus, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), a Associação Brasileira de Hereford e Braford, com o Programa Carne Hereford, e o Instituto Desenvolve Pecuária.

Acesse o site da campanha para mais informações: carnegaucha.com.