Seca no Hemisfério Norte deve aumentar demanda por alimentos do Brasil

Uma seca generalizada em diversos continentes do Hemisfério Norte pode causar forte impacto na agricultura setentrional. A seca já é a pior em décadas em algumas partes da Ásia e da Europa. Nos Estados Unidos, as plantações de milho e de soja já estão sendo afetadas. Em meio a mais um empecilho global para a estabilização das cadeias produtivas, o Brasil pode ter novamente um papel fundamental. Com a persistência da situação, a demanda por alimentos produzidos no País e no Estado deve aumentar.

mais severa seca Os principais rios da Europa estão encolhendo diante daque atinge o continente em décadas. Em entrevista ao jornal The Guardian, Andrea Toreti, do Centro Conjunto de Pesquisa da Comissão Europeia, projetou que essa pode se tornar a pior seca do continente em mais de 500 anos.

morte de 38 pessoas na Argélia O forte calor causou ondas de incêndios florestais no norte da África e regiões da Europa em agosto e resultou na. Segundo a mídia do país, foram contabilizados mais de 200 feridos em razão das chamas.

Na Ásia, a China está lutando para aliviar a escassez de energia e levar mais água para a bacia do Rio Yangtze, em meio a onda de calor recorde, implantando fundos de ajuda, semeando nuvens e desenvolvendo novas fontes de abastecimento. Afetado por mais de 70 dias de temperaturas extremas e chuvas fracas, o Yangtze abastece mais de 450 milhões de pessoas e um terço das plantações do País.

Ele é o maior rio chinês e terceiro do mundo. Neste verão, o rio está em níveis alarmantemente baixos. As consequências são sentidas em várias províncias, onde os habitantes sofrem apagões elétricos e várias fábricas tiveram que reduzir e interromper sua produção.

Como reflexo da seca, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reduziu a estimativa da safra mundial de 2022/2023 para 1,172 bilhão de toneladas, ante 1,180 bilhão em agosto. A safra dos Estados Unidos em 2022/23 foi indicada em 354,19 milhões de toneladas, contra as 364,73 milhões de toneladas apontadas em agosto.

A estiagem no Hemisfério Norte, portanto, deve impactar toda a cadeia global de fornecimento de alimentos. “Não é que a seca pode impactar, ela vai. E vai ser um impacto importante. Em qualquer circunstância, nós já teríamos problemas. Mas, neste ano em particular, é ainda mais grave pois nós temos uma cadeia de eventos negativos para a oferta global de alimentos. A queda nos estoques mundiais resulta de problemas que vêm desde de 2019. Depois a pandemia dessincronizou uma série de cadeias e agora temos a guerra que tirou parte da produção russa e ucraniana da normalidade de oferta. Os problemas se acumulam”, avaliou o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz.

Ele acredita que os problemas enfrentados ao norte da Linha do Equador devem impactar a agricultura brasileira e, consequentemente, a gaúcha. O mundo hoje já vê o País como um player essencial no fornecimento de grãos e proteína animal. Com o Brasil tendo previsão de safra recorde e o Rio Grande do Sul, já afastado da estiagem, tendo a possibilidade de ter sua melhor colheita de verão da história (33,8 milhões de toneladas), as exportações devem ser beneficiadas.

“O Brasil já é hoje o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Em um cenário de perdas no Hemisfério Norte, enquanto nós já tínhamos uma crise global de alimentos no radar, o mundo conta com o Brasil para se abastecer. O agravamento da safra no Hemisfério Norte aumenta a relevância do Brasil para o abastecimento. Temos um compromisso com o planeta de ajudar o mundo a se estabilizar”, afirmou Luz.

O diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Luis Rua, não acredita que o impacto da seca abalará os estoques mundiais, mas vê o Brasil como um importante ponto de estabilidade em caso de crise. “Acho que não será um impacto gigantesco, mas sempre temos que estar atentos a esses movimentos climáticos. mundo hoje bastante conectado. O Brasil é um importante player e vai ter boa safra este ano. Se houver encarecimento de preços na Europa, Ásia e EUA, um momento de crise mundial de alimentos tem aumentado significativamente a importância do País e o Brasil vai ser sempre opção”, afirma ele.

Rua acrescenta algumas intempéries nesta série de problemas que afetam a economia global. “O mundo passa por problemas de energia e a situação deve piorar no final do ano quando o inverno chega ao Hemisfério Norte. Também foi um ano de ciclo ininterrupto de influenza aviária, e assim aumentamos em 7,1% o volume de carne de frango exportados entre janeiro e agosto. A influenza é um risco para produção mundial de frango e esse ciclo ininterrupto preocupa autoridades de Holanda e França. Deve gerar dificuldade para a produção da Europa”, avalia o diretor de mercados.