RTC reconhece produtores gaúchos com alta eficiência

Produtores cooperados que, ao longo da safra 2021/2022, alcançaram elevada eficiência produtiva serão reconhecidos com o prêmio Top Farmers RTC durante a 2ª Jornada Técnica promovida pela Rede Técnica Cooperativa (RTC). O mérito, que avaliou o manejo e a produtividade dos talhões, será entregue no dia 15 de setembro em Gramado (RS) a produtores de diferentes regiões do Estado: Planalto Central, Planalto Serra, Planalto Norte, Depressão Central e Região Sul. Também serão reconhecidos os vencedores das modalidades Maior produtividade em talhão superior a 50 hectares e Talhão irrigado.

O desafio de indicar uma propriedade que vem construindo uma assistência técnica sólida e se destacando em produtividade foi lançado aos profissionais das cooperativas no final do ano passado. Ao todo, 132 talhões foram cadastrados por técnicos das 30 cooperativas que integram a RTC via SmartCoop, plataforma digital que já integra 6 mil cooperados. “O objetivo foi captar cases de produtores que vêm fazendo manejos diferenciados e, como reflexo disso, alcançam bons resultados”, pondera Tiago Hörbe, pesquisador da CCGL. Ele explica que o prêmio engloba diferentes regiões para que haja o intercâmbio de informações. “A ideia é que produtor do Norte do Estado, que está acostumado com determinado sistema de produção, conheça o que um produtor na Metade Sul está fazendo”.

Coordenador de pesquisa da Rede Técnica Cooperativa, Geomar Corassa, afirma que, apesar dos desafios enfrentados por conta da estiagem, os produtores conseguiram atingir eficiência elevada. “Dessa forma, queremos reconhecer eles e compartilhar com os participantes da jornada as boas práticas de cultivo que estão tendo para alcançar esses resultados”.

A 2ª Jornada Técnica será realizada entre os dias 14 e 16 de setembro no Wish Serrano Resort. O evento contará com palestrantes com atuação no agronegócio nacional e internacional, que trarão para discussão os novos rumos para a produção de alimentos e o futuro do agronegócio. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pelo site www. rtc.coop.br.

O evento é uma realização da CCGL e conta com o patrocínio dos terminais Termasa/Tergrasa e com o apoio da Federação das Cooperativas Agropecuárias do RS (Fecoagro) e do Sistema Ocergs-Sescoop/RS.