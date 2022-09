RS abre exportação de carne Angus para a China

O Rio Grande do Sul abriu o mercado de exportação de Carne Angus Certificada para a China. O Estado realizou embarques ao país asiático de cortes da unidade do Frigorífico Marfrig, de Bagé. “Isso nos mostra que os produtores da raça Angus estão no caminho certo, entregando uma carne com alto padrão de qualidade para o mercado interno e externo”, avalia o presidente da Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski.

Segundo a gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, a abertura de novos mercados para os produtos com a chancela da Associação Brasileira de Angus pelos gaúchos é reflexo do trabalho de qualidade realizado pelos produtores e pela indústria para atender até os países mais exigentes. “A Carne Angus está entrando em um mercado altamente competitivo, buscando conquistar seu espaço ao lado de produtos premium de diversos países que já têm tradição nesse segmento. Estamos aproveitando a oportunidade, mostrando que o Brasil não produz apenas carne commodity, mas também carne de alta qualidade”.

A exportação de Carne Angus Certificada no primeiro semestre de 2022 teve crescimento de 15,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Do total exportado nesses seis primeiros meses, 75% teve como destino a China.

Diretor de exportação da Marfrig, Alisson Navarro, destaca que a demanda chinesa por carne bovina tem potencial enorme de crescimento nos próximos anos, sendo inúmeras as oportunidades para players mundiais como o Brasil. “A Marfrig se posiciona de maneira estratégica nesse sentido. As exportações do frigorífico para a China crescem a cada ano, com destaque para carne da raça Angus. Muito apreciado pelos chineses em função da qualidade diferenciada, é um produto nobre e de alto valor agregado, produzido hoje nas unidades”. A Marfrig conta, hoje, com 13 plantas habilitadas para exportar para os chineses no Brasil, no Uruguai e na Argentina.