Exportações de carne suína registram recorde histórico mensal em agosto

As exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram em agosto 116,3 mil toneladas, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). É o maior volume já exportado pela suinocultura brasileira em um único mês e supera em 27,7% o resultado obtido em 2021, com 91 mil toneladas.

Em receita, as exportações de agosto no País alcançaram US$ 269 milhões, número 28,7% superior ao registrado no oitavo mês do ano passado, com US$ 209 milhões.

Nos primeiros oito meses de 2022, o setor ainda apresenta queda nas vendas externas em comparação a 2021. No acumulado do ano, entre janeiro a agosto, as vendas internacionais de carne suína totalizaram 722,8 mil toneladas - volume 4,5% menor que o registrado no ano passado, com 756,5 mil toneladas. A receita acumulada neste ano alcançou US$ 1,607 bilhão, resultado 11% inferior ao alcançado no ano passado, com US$ 1,805 bilhão.

No levantamento por país, a China, principal destino das exportações do setor, importou 49,2 mil toneladas em agosto, volume 16% superior ao registrado no mesmo período de 2021. Também foram destaques os embarques para Filipinas, com 11,5 mil toneladas (+381%), Vietnã, com 6,3 mil toneladas (+48%), Chile, com 6 mil toneladas (+6%), e Tailândia, com 4,8 mil toneladas (+8376%).

“A significativa alta das vendas de carne suína para a China em agosto se soma aos bons resultados em mercados como Chile, Tailândia, Vietnã e Filipinas, que assumiu o segundo posto no ranking de principais destinos das exportações brasileiras em agosto. Os dados reforçam a perspectiva da ABPA de que o segundo semestre terá desempenho significativamente melhor que o registrado nos seis primeiros meses deste ano”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

No Rio Grande do Sul, os números regionais também cresceram, mas não chegaram ao recorde mensal histórico obtido em nível nacional. Houve aumento em volume e receita nas exportações gaúchas de carne suína em agosto, mas o acumulado segue em patamares inferiores aos registrados nos oito primeiros meses de 2021, mesmo com indicando recuperação.

Os embarques alcançaram 28,62 mil toneladas em agosto, volume 5,85% maior em relação aos embarques registrados no mesmo mês de 2021, que foram de 27,04 mil toneladas. O saldo em dólares no oitavo mês deste ano chegou a US$ 66,32 milhões, valor 6,38% superior ao obtido no mesmo período do ano passado, que resultou em US$ 62,34 milhões.

O acumulado das vendas gaúchas para o exterior nos oito primeiros meses de 2022 foi de 164,66 mil toneladas, 20,30% menor em relação ao exportado de janeiro a agosto do ano anterior (206,58 mil toneladas). As vendas foram de US$ 366,46 milhões. O valor é 28% menor que o obtido no mesmo período de 2021, que foi de US$ 508,97 milhões.

“Houve uma recuperação dos embarques, com o mercado chinês comprando mais. A China anunciou que estaria na busca de regular seu mercado liberando volume dos estoques oficiais, Isso é um sinal de que a demanda está fortalecida e de que a expectativa é de aumentarem as exportações”, avalia o diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do RS (Sips), Rogério Kerber.

Como reflexo do aumento das vendas para o exterior, os produtores gaúchos de suínos já perceberam um movimento mais intensificado na indústria por demanda de animais. “Houve um reflexo no mercado de maneira geral. O preço do suíno vivo teve força para se recuperar. Estamos ainda com uma produção acima da demanda e uma alta nas exportações ajuda o setor a buscar o ajuste”, relata Valdecir Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs).

Neste início de setembro, no Rio Grande do Sul, o quilo do suíno vivo independente está cotado a R$ 6,70 - quase quarenta centavos a mais do que no início de setembro de 2021.