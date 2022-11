Estado tem queda nas exportações em outubro

O mês de outubro registrou US$ 1,4 bilhão de exportações do agronegócio gaúcho, o que corresponde a 72% do total comercializado pelo Rio Grande do Sul. Em volume, o agro movimentou 1,8 milhão de toneladas, o que corresponde a 89% do volume total exportado. Os dados foram divulgados no relatório de Comércio Exterior do Agronegócio do RS, elaborado pela Assessoria Econômica da Farsul.

Em comparação com o mesmo período de 2021, o mês de outubro registrou uma queda de 6% no valor exportado, de US$ 1,5 bilhão em 2021 para US$ 1,4 bilhão em outubro de 2022. Já o volume exportado, caiu de 2,3 milhões de toneladas em outubro de 2021 para 1,8 milhão de toneladas em outubro de 2022.

No acumulado de janeiro a outubro de 2022 as exportações totalizaram US$ 12,8 bilhões, o que corresponde a uma queda de 1% em relação ao valor exportado no mesmo período de 2021, que foi de US$ 13 bilhões. Em volume, a queda registrada foi de 19% em relação ao mesmo período de 2021, de 22,1 milhões de toneladas, para 17,9 milhões de toneladas em 2022.

O Analista de Relações Internacionais da Farsul, Renan Hein dos Santos, destaca que as quedas são por conta da estiagem sofrida no ano passado. Segundo ele, "as exportações brasileiras de milho foram muito fortes no mês de outubro e o Rio Grande do Sul não acompanhou este movimento devido à grande quebra na safra, resultado da estiagem que ainda traz reflexos em nosso mercado". Ele destaca também a falta de uso da irrigação nas lavouras gaúchas, como elemento que influenciou nas perdas resultantes dos fatores climáticos. Já sobre a queda de apenas 1% nas exportações em relação a 2021, Santos analisa o equilíbrio como resultado da comercialização de outros produtos que integram a pauta exportadora do RS. "Outros grupos estão performando bem, como as carnes e o trigo, que neste ano teve forte participação, além do fumo, produtos lácteos e florestais, o que reduz a queda geral nas exportações gaúchas".

A Ásia, sem Oriente Médio, foi o principal parceiro comercial do RS, totalizando US$ 777 milhões de 1 milhão de toneladas, seguida pela Europa, com US$ 204 milhões. O Oriente Médio atingiu US$ 167 milhões, América do Norte, US$ 115 milhões e o restante, divididos entre América do Sul (US$ 71 milhões), África (US$ 52 milhões), Oceania (US$ 1,9 milhão) e América Central e Caribe (US$ 48 milhões). A China é o país que aparece em primeiro lugar com US$ 622 milhões (43%), seguida pelo Irã, com 5,9%, Estados Unidos com 5%, Bélgica com 3,3% e Itália com 2,9%.

Nas importações de insumos para o agronegócio foi registrada queda de 13% no valor e 38% no volume importado de fertilizantes. O grupo Adubos (fertilizantes e seus ingredientes, passou de US$ 470 milhões em outubro de 2021 para US$ 411 milhões no mesmo período de 2022. Em volume, passou de 959 mil toneladas para 591 mil toneladas.