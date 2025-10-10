Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgenda de EventosAgenda

Publicada em 10 de Outubro de 2025 às 11:15

Senai-RS oferece bolsas gratuitas para formação técnica profissional

Oportunidade contempla 13 áreas da indústria e inscrições vão até 15 de outubro

Oportunidade contempla 13 áreas da indústria e inscrições vão até 15 de outubro

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
 
 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), integrante do Sistema Fiergs, oferece 260 bolsas integrais para cursos técnicos em diversas áreas da indústria. As inscrições vão até 15 de outubro por meio do site https://www.senairs.org.br/bolsas. As bolsas contemplam 13 formações técnicas distribuídas em 18 municípios gaúchos, abrangendo setores estratégicos como tecnologia, automação, eletrônica e manutenção industrial. As aulas começam no primeiro semestre de 2026 e são oferecidas nas modalidades presencial e semipresencial.

Notícias relacionadas