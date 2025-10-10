Senai-RS oferece bolsas gratuitas para formação técnica profissional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), integrante do Sistema Fiergs, oferece 260 bolsas integrais para cursos técnicos em diversas áreas da indústria. As inscrições vão até 15 de outubro por meio do site https://www.senairs.org.br/
bolsas. As bolsas contemplam 13 formações técnicas distribuídas em 18 municípios gaúchos, abrangendo setores estratégicos como tecnologia, automação, eletrônica e manutenção industrial. As aulas começam no primeiro semestre de 2026 e são oferecidas nas modalidades presencial e semipresencial.