38ª edição do Eicon reunirá área contábil em Rio Grande

De 17 a 19 de outubro, a cidade de Rio Grande sediará a 38ª edição do Encontro de Integração dos Contabilistas do Rio Grande do Sul (Eicon). A iniciativa é promovida pela Federação dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul (Fecontábil-RS) e organizada pelo Sindicato dos Contabilistas de Rio Grande e Região Sul (Sindicontábil), com o objetivo de promover integração, atualização técnica e valorização profissional. A programação contempla palestras, painéis e momentos de confraternização. Entre os assuntos que devem pautar as discussões estão os impactos da Reforma Tributária, as novas tecnologias aplicadas à contabilidade, a governança corporativa e as perspectivas para o exercício da profissão diante dos desafios econômicos e regulatórios.