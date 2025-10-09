Feirão da Spaan reforça o engajamento na causa da pessoa idosa

A Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) promove até sexta-feira, dias 10 de outubro, mais uma edição do tradicional Feirão da Spaan, evento que integra a programação do Mês do Idoso e reforça a importância do engajamento da comunidade na causa da pessoa idosa. A iniciativa tem como objetivo celebrar, conscientizar e sensibilizar a população sobre o respeito e o cuidado com os idosos, incentivando a solidariedade e a responsabilidade social. Aberto ao público, o Feirão oferece à venda roupas, acessórios, itens de bazar, móveis, eletrodomésticos, livros, CDs e discos de vinil. A entrada dos visitantes será pela portaria na rua Frederico Etzberger, 635, bairro Nonoai, em Porto Alegre. Para organizar o fluxo, serão distribuídas fichas a partir das 7h, com atendimento das 9h às 16h, sem intervalo ao meio-dia. Mais informações pelo telefone e WhatsApp (51) 3247-7400.