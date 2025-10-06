Menu Poa debate o futuro do RS diante do novo cenário global

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove, nesta terça-feira, dia 7 de outubro, mais uma edição da reunião-almoço Menu Poa, das 12h às 14h, no Salão Nobre da entidade, no 7º andar do prédio do Largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico da Capital. Com o tema “O futuro do Rio Grande do Sul diante do novo cenário global”, o evento conta com os convidados Gabriel Souza, vice-governador do RS, Aod Cunha de Moraes, economista com carreira internacional e experiência em gestão e mercado financeiro; e Anderson Trautman Cardoso, advogado, sócio do Souto Correa Advogados e vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (Cacb).