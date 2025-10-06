Federasul debate sobre desafios e oportunidades da segurança mineral

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) promoverá, nesta quarta-feira, 8 de outubro, o painel “Desafios e Oportunidades da Segurança Mineral Brasileira”, durante reunião-almoço Tá na Mesa. O encontro ocorre das 12h às 14h, na sede da entidade, no Largo Visconde do Cairú, 17, 4º andar, Centro Histórico de Porto Alegre. Participam do painel Ernani Polo, secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado do RS; Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado; Júlio Cesar Nery Ferreira, engenheiro de minas e diretor de Assuntos Minerais do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram); e Victor Hugo Froner Bicca, geólogo e ex-diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM).