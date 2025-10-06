Congresso Brasileiro de Economia começa nesta terça em Porto Alegre

Porto Alegre recebe, entre os dias 6 e 10 de outubro, o XXVI Congresso Brasileiro de Economia (CBE 2025). Com o tema “Desenvolvimento Sustentável: Reconstrução, Desafios e Oportunidades”, o encontro será realizado no Plaza São Rafael Hotel e reunirá cerca de 50 especialistas para debater temas como reforma tributária, mudanças climáticas, crescimento econômico e o papel do Estado na neoindustrialização. A abertura oficial acontece nesta terça-feira (07/10), às 19h, com presença de autoridades como Tania Cristina Teixeira (Cofecon), Rodrigo Salvato de Assis (Corecon-RS) e o prefeito Sebastião Melo. A cerimônia também homenageará os 80 anos da Faculdade de Ciências Econômicas da Ufrgs e contará com palestra de Gabriel Ferraz Aidar, do BNDES. O CBE 2025 é promovido pelo Cofecon e Corecon-RS, com patrocínio de instituições como BNDES, Banrisul, BRDE e Corecons de diversos estados. Inscrições e programação completa: ( https://cbe.cofecon.org/#evento).