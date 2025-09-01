Ilades prepara o 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas

O 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas será realizado na quinta-feira, dia 2 de outubro, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre. Gratuito e presencial, o evento reúne especialistas e autoridades para debater transição energética, inovação e descarbonização da economia. Entre os participantes confirmados estão Dan Ioschpe, Rodrigo Lopes, Dra. Ana Maria Marchesan e Dr. Daniel Martini. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail 6forumclima@gmail.com. A realização é do Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades).