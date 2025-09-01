MENU POA discute cidades como startups nesta terça-feira

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) realiza nesta terça-feira, dia 2 de setembro, das 12h às 14a reunião-almoço, MENU POA, com o tema “Cidades-startup: como testar e incorporar soluções inovadoras para melhorar a gestão urbana”. Participam do painel Luiz Carlos Pinto (Secretário de Inovação), Paulo Renato Ardenghi Rizzardi (CEO da GOV.UP) e Jorge Luis Nicolas Audy (Pucrs/Tecnopuc). O evento acontece no 7º andar da sede da ACPA, no Largo Visconde do Cairú, 17 – Centro Histórico.