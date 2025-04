Ranking AGAS destaca os supermercadistas nesta terça-feira

Nesta terça-feira, dia 8 de abril, às 19 horas, a Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) faz uma viagem ao tempo e volta ao Salão Nobre da @sogipa, na rua Barão do Cotegipe, 415, em Porto Alegre, palco das primeiras Convenções Gaúchas de Supermercados, e celebra as empresas que mais se destacaram no ano passado. Trata-se do Ranking AGAS, evento que reunirá mais de 900 pessoas para prestar homenagens a empresas e personalidades do setor que fizeram a diferença em 2024.