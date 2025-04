Encontro de investidores em eólicas offshore, onshore e hidrogênio verde

Nesta quarta e na quinta-feira, dias 2 e 3 de abril, tem a 2ª edição do Wind of Change, um evento de destaque no setor de energias renováveis, focado em investimentos em geração e transmissão de eólicas (offshore, onshore e nearshore) e hidrogênio verde. O encontro ocorrerá no Hotel Hilton, no bairro Moinhos de Vento. A iniciativa é do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) e Viex. Programação completa: viex-americas.com/eventos/wind-of-change/wind-of-change-2025.