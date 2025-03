Tá na Mesa tem como tema: Convergências para o RS Crescer

Nesta quarta-feira, dia 2 de abril, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) promove mais uma edição da reunião-almoço Tá na Mesa. O encontro tem como tema: “Assembleia Legislativa – Convergências para o Rio Grande Crescer”. Na oportunidade, o evento, híbrido, contará com a participação do presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas e de mais 10 deputados, líderes de bancada ou/representantes de partidos. Os deputados Aloísio Classmann, (União); Prof Claudio Branchieri (Podemos); Eduardo Loureiro (PDT); Elton Weber (PSB); Gustavo Victorino (Republicanos); Luciano Silveira (MDB); Marcus Vinicius (PP); Miguel Rossetto (PT); Paparico Bacchi (PL) e Professor Bonatto (PSDB). O evento poderá também ser acompanhado pelo canal do Youtube da Federasul.