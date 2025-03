Ilades promove nova edição dos Diálogos Sustentáveis

Nesta quinta-feira, dia 3 de abril, às 8 horas, o Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) promove mais uma edição dos Diálogos Sustentáveis. O evento será realizado no Salão Vila Rica da Associação Leopoldina Juvenil, na rua Marquês do Herval, 280, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O encontro vai abordar o tema: O Impacto da Redução de Carbono no Saneamento Básico. Na oportunidade, Marcino Fernandes Rodrigues Jr. advogado, presidente do Ilades, será o mediador do evento, que conta com a participação de Bruno Vanuzzi, diretor-geral do Dmae, Neri Chilanti, diretor da Comusa e João Uez, presidente do Samae. Confirmar presença pelo e-mail: [email protected]