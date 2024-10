Univates realiza Congresso de Ciências Médicas

De 16 a 18 de outubro, a Universidade do Vale do Taquari (Univates) realiza o IV Congresso de Ciências Médicas, com a temática “Saúde 360° - Entre o Imaginário e o Concreto”. Promovido pela área de Ciências Médicas e pelo curso de Medicina, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, o evento conta com palestras, oficinas e discussões que abordarão assuntos como a saúde dos estudantes, com foco na saúde física, mental e no corpo saudável, as redes sociais e a pejoração da saúde.