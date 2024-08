Curso sobre Gestão das Emissões de Gases está com as inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o curso sobre Gestão das Emissões de Gases do Efeito Estufa. A atividade é promovida pelo Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) e a Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). A atividade será presencial remoto (curso online com aulas síncronas), na terças, quartas e quinta-feira, das 19h às 22h. As aulas serão nos dias 1, 2, 3, 8 e 9 de outubro deste ano.