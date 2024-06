No dia 12 de julho, ocorre o 1º Simpósio da Liga de Oncologia e Nutrição (Lonut) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), que vai abordar a importância do cuidado multidisciplinar no indivíduo com câncer. Os interessados podem fazer a inscrição neste link. O evento será no Centro Cultural da Ufrgs (rua Engenheiro Luiz Englert, 333 - Campus Centro). A programação completa e mais informações podem ser conferidas no site do simpósio: https://simposiolonut.com.br/.