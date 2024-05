Entidades contábeis em apoio às vítimas das chuvas no RS

As entidades contábeis do Rio Grande do Sul uniram-se em solidariedade às comunidades atingidas. CRCRS, SESCONRS, SESCON Serra Gaúcha, SESCON Vale do Taquari, Fecontábil RS, IBRACON e FENACON lançam a ação "Conta Conosco RS" com o propósito de oferecer auxílio imediato às regiões prejudicadas. A iniciativa tem como objetivo principal arrecadar recursos financeiros que serão direcionados para mitigar os impactos das enchentes e auxiliar na reconstrução das áreas e rotinas afetadas. Para contribuir, basta realizar doações através do PIX, utilizando a chave de e-mail: [email protected]