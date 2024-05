Instituto Moinhos Social recolhe doações para vítimas das chuvas

O Hospital Moinhos de Vento, por meio do Instituto Moinhos Social (IMS), está reunindo doações, que serão repassadas às comunidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com o governo do Estado, é o maior desastre natural da história – até o momento, são pelo menos 3 mil pessoas desabrigadas e mais de 5 mil desalojadas. A campanha envolve doação em dinheiro, que pode ser feita para a chave PIX [email protected] . Com o valor arrecadado, o IMS vai adquirir itens, de acordo com as principais necessidades apontadas, e destinar ao governo do Estado. Além disso, o Hospital Moinhos de Vento está recebendo agasalhos, cobertores, capas de chuva e botas na sede do Instituto Moinhos Social (ao lado da Panvel, no térreo da rua Tiradentes, 333) e em caixas que estarão alocadas nas recepções dos blocos B e C.