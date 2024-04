A Escola Técnica Fundatec oferece bolsas de estudo gratuitas para cursos técnicos em alta demanda, com inscrições até o dia 6 de maio, nos cursos de Técnico em Enfermagem e Técnico em Informática presenciais, e Técnico em Administração e o Técnico em Segurança do Trabalho à distância. As inscrições são online e gratuitas até o dia 6 de maio, e a prova online está prevista para ocorrer no dia 12 de maio.