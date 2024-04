Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade

A FGV Conhecimento é a banca organizadora do Exame de Suficiência para o Conselho Federal de Contabilidade. O Exame, que visa à obtenção de registro na categoria Contador, pode ser prestado pelos bacharéis e estudantes do último ano letivo do curso de Ciências Contábeis. A prova será realizada no dia 30 de junho de 2024 em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, simultaneamente, nas cidades previstas no Anexo I do Edital de abertura. As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 8 de maio de 2024 (horário de Brasília/DF) no site da FGV Conhecimento.