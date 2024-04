Ajorsul promove curso online sobre vitrinismo

A Associação do Comércio de Joias, Relógios e Óptica do Rio Grande do Sul (Ajorsul) promove nos dias 23 e 25 de abril, das 20h às 22h, um curso online de vitrinismo. A iniciativa visa capacitar profissionais e empreendedores do setor a aprimorar suas habilidades na exposição de produtos, com o objetivo de aumentar vendas e conquistar destaque no mercado. Para mais informações e inscrições, acesse o site da Ajorsul ou entre em contato pelo telefone (51) 99523.6101.