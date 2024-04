Ação incentiva práticas saudáveis

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Unimed Nordeste-RS promovem o evento Mude1Hábito, gratuito e aberto à comunidade, neste domingo, 14 de abril, das 13h às 16h, no estacionamento do Bloco 59, no Campus-Sede. Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, celebrado no mês de abril, as instituições incentivam o cuidado por meio de práticas saudáveis para que as pessoas possam viver mais e melhor. A programação para todas as idades envolve aulas de atividades físicas com professores da Universidade, oficinas de aprendizagem e diversão para crianças, sorteio de brindes e, ainda, um espaço pet. O curso de Enfermagem também estará presente aferindo os sinais vitais e compartilhando informações. Em caso de clima instável, a ação será adiada.